Вице-премьер Украины: «Не за горами новый языковой Майдан»

СЕГОДНЯ 00:31 2019-06-22T00:41:37+03:00

Депутаты пытаются через суд отменить закон об исключительном использовании украинского языка в качестве единственного государственного Фото: REUTERS

Кириленко считает, что из-за попыток отменить закон о языке в стране могут начаться массовые протесты

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Из-за попыток некоторых депутатов Верховной рады отменить новый украинский закон об «исключительности украинской мовы» в стране могут начаться массовые протесты, считает вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко.

Так он прокомментировал решение оппозиционных нардепов обратиться в Конституционный суд (КС) с просьбой отменить спорный закон, назвав это «ожидаемым событием», а обратившихся в суд депутатов – «пятой колонной».

«Надежда на КС слабая. Новая власть во главе с Зеленским молчит. Реально защитить украинский язык могут только люди: значит, не за горами новый языковой Майдан», - написал Кириленко на своей странице в Twitter.

Напомним, закон об украинском языке Верховная рада приняла 25 апреля, а 15 мая он был подписан бывшим президентом Украины Петром Порошенко. Постпред России при ООН Василий Небензя назвал новый закон «языковой инквизицией».

В начале июня, как писал сайт kp.ru, лидер партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Бойко сообщил, что его политическое объединение подготовило обращение в Конституционный суд Украины для отмены действия этого закона.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/705349" frameborder="0"></iframe> Верховная рада приняла закон об украинским языке.

ИСТОЧНИК KP.RU