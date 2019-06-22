2019-06-22T00:41:37+03:00
Политика

Вице-премьер Украины: «Не за горами новый языковой Майдан»

Кириленко считает, что из-за попыток отменить закон о языке в стране могут начаться массовые протесты
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Депутаты пытаются через суд отменить закон об исключительном использовании украинского языка в качестве единственного государственногоДепутаты пытаются через суд отменить закон об исключительном использовании украинского языка в качестве единственного государственногоФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Из-за попыток некоторых депутатов Верховной рады отменить новый украинский закон об «исключительности украинской мовы» в стране могут начаться массовые протесты, считает вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко.

Так он прокомментировал решение оппозиционных нардепов обратиться в Конституционный суд (КС) с просьбой отменить спорный закон, назвав это «ожидаемым событием», а обратившихся в суд депутатов – «пятой колонной».

«Надежда на КС слабая. Новая власть во главе с Зеленским молчит. Реально защитить украинский язык могут только люди: значит, не за горами новый языковой Майдан», - написал Кириленко на своей странице в Twitter.

Напомним, закон об украинском языке Верховная рада приняла 25 апреля, а 15 мая он был подписан бывшим президентом Украины Петром Порошенко. Постпред России при ООН Василий Небензя назвал новый закон «языковой инквизицией».

В начале июня, как писал сайт kp.ru, лидер партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Бойко сообщил, что его политическое объединение подготовило обращение в Конституционный суд Украины для отмены действия этого закона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Каких последствий ждать от закона об исключительности украинской мовы в Незалежной

Верховная Рада Украины (ВРУ) 278-ю голосами «за» приняла закон об исключительности украинской мовы на территории Украины как единственного государственного языка. Попробуем ответить на несколько вопросов, связанных с этим решением (подробности).

Верховная рада приняла закон об украинским языке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Министр просвещения Ольга Васильева рассказала, почему до 1991 года были засекречены архивы Великой Отечественной
Российские авиакомпании помогут россиянам вернуться из Грузии домой до 8 июля
Россиян, вынужденных отменить отпуск в Грузии, готова принять Абхазия
Родители Бутиной не смогут съездить к ней в США из-за проблем с визами
США продлили санкции против КНДР еще на год
На МКАД столкнулись 13 автомобилей: пострадали четыре человека
Песков: прекращение авиасообщения с Грузией является вынужденной мерой
СК проверит сообщения о детях, проживающих в грязной квартире в Москве
Замглавы МИД Британии схватил активистку Greenpeace за шею
Путин запретил осуществлять авиаперевозки из России в Грузию
Ростуризм рекомендовал прекратить продажу туров в Грузию
Коломойский готов покрасить ларек в Донбассе в качестве инвестиций
Генпрокуратура выявила нарушения в эксплуатации воздушных судов
Умер Димитрис Христофиас, шестой президент Кипра
Суд повторно арестовал бывшего главу Раменского района
Рост российского ВВП в мае замедлился до 0,2%
Лукашенко сообщил о планах Путина посетить закрытие II Европейских игр
Россия и Хорватия подписали соглашение об облегченном визовом режиме
Россия утилизирует единственную украинскую подлодку
Медведев констатировал сближение позиций РФ и Белоруссии по интеграции
Ford выставит свои заводы в России на торги
США потребовали провести заседание Совбеза ООН по Ирану
Демократы США предложили обложить Россию новыми санкциями
Медведев прибыл в Минск на переговоры с премьером Белоруссии
В Чувашии в рамках Дня Республики открылся Чебоксарский культурный форум
МИД РФ рекомендовал находящимся в Грузии россиянам быть бдительнее