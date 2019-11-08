Источник опроверг смерть пострадавшего во время стрельбы в воинской части в Забайкайле

СЕГОДНЯ 14:13 2019-11-08T15:07:55+03:00

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Один из пострадавших во время стрельбы в воинской части в Забайкайле до сих пор находится в больнице. В пятницу 8 но появилась информация, что солдат скончался. Однако, по информации источника kp.ru, 19-летний парень жив. Его состояние врачи госпиталя Бурденко действительно оценивают как тяжелое, однако, шансы на выздоровление у молодого человека есть. Всего во время ЧП в воинской части погибли 8 человек, еще двое получили ранения.

Напомним, 25 октября в воинской части в ЗАТО Горный Улетовского района Забайкальского края солдат-срочник открыл огонь по сослуживцам. Причиной нападения стал нервный срыв, вызванный «личными проблемами», не связанными со службой. До этого происшествия жалоб на эту воинскую часть в Союз солдатских матерей не поступало. Стрелявший задержан, следователи возбудили уголовное дело.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/740136" frameborder="0"></iframe> Стрельба в Забайкальском крае.Восемь военных погибли и двое ранены в результате устроенной военнослужащим стрельбы в Забайкалье, сообщает Минобороны

ИСТОЧНИК KP.RU