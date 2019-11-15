СПЧ хочет создать совет по защите россиян за рубежом

15 Нояб. 12:42 2019-11-15T12:42:22+03:00

Правозащитники подтверждают, что наших сограждан стали чаще преследовать за пределами РФ

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В Совете по правам человека предлагают создать совет по защите россиян, которые подвергаются нападкам за пределами РФ. Правозащитник признают, что в последнее время участились случаи нарушения прав, аресты, экстрадиции наших граждан.

Для того, чтобы сформировать линию защиты, необходим специальный координационный совет, который будет заниматься оказанием правовой помощи соотечественникам.

Предложение рассмотрят в Госдуме, а затем передадут Владимиру Путину на ежегодной встрече с членами президентского совета.

Глава Московского бюро по правам человека, член СПЧ Александр Брод отметил, что россияне все чаще сталкиваются с «незаконным правоприменением, провокациями и кампаниями ненависти» за пределами страны.

- Нужно создавать новые механизмы защиты сограждан за рубежом. Мы хотим, чтобы финансирование фонда правовой защиты соотечественников увеличилось, а у российских НКО была возможность присутствовать на международных площадках ОБСЕ, Совета Европы и ООН, чтобы обозначать эту проблематику, - рассказал «Известиям» Брод.

В подтверждение проблемы правозащитники приводят статистику: с 2016 по ноябрь 2019 года известно о 40 случаях нападок на россиян. Среди них называется экстрадиция из Болгарии гражданина РФ Александра Жукова, арест в Грузи Олега Тищенко, задержание топ-менеджера входящей в «Ростех» Объединенной двигателестроительной корпорации Александра Коршунова.

— Подобные случаи стали возможны из-за демонизации России и желании молодых государств проявить себя. Они хотят выместить на русской диаспоре свои прежние фобии. Изобретаются всё новые и новые свидетельства «оккупации» и чего-то подобного, — пояснил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

ИСТОЧНИК KP.RU