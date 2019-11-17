Власти Боливии освободили военных от ответственности применение силы против протестантов

СЕГОДНЯ 05:03 2019-11-17T05:03:29+03:00

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Временное правительство Боливии издало указ, согласно которому теперь военные страны освобождены от уголовной ответственности за применение силы во время беспорядков. В Межамериканской комиссии по правам человека считают, что указ "не отвечает международным стандартам в области защиты прав человека и стимулирует применение силы для подавления" протестов.

- МКПЧ предупреждает о президентском указе номер 4078 о действиях вооруженных сил в Боливии, который был издан 15 ноября. Его цель - освободить от ответственности служащих ВС, которые участвуют в операциях по восстановлению порядка, - сообщает комиссия.

В самой стране тем временем подсчитали, сколько человек погибли с начала протестов. В ходе столкновений погибли 23 человека. Ранения получили около 175 протестантов.

Сайт kp.ru писал ранее, что Боливию охватили беспорядки в октябре, после президентских выборов, в которых победил Эво Моралес. Он оставил свой оставил свой пост в результате массовых протестов. Между тем, акции протеста после отставки президента страны не прекратились. Моралес улетел в Мексику, где получил политическое убежище.

ИСТОЧНИК KP.RU