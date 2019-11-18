Генпрокурору Украины направлен проект о снятии неприкосновенности с Порошенко

СЕГОДНЯ 12:26 2019-11-18T12:44:16+03:00

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Государственное бюро расследований Украины направило на подпись генеральному прокурору Руслану Рябошапке проект о снятии депутатской неприкосновенности с бывшего президента страны Петра Порошенко. Об этом в соцсетях сообщил экс-глава администрации Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов.

По его словам, Госбюро намерено привлечь политика к уголовной ответственности, однако сделать это сейчас возможно лишь с согласия парламента, поскольку Порошенко является депутатом.

"Друзья, хорошие новости. ГБР направило на подпись генеральному прокурору первое подозрение и проект представления на снятие депутатской неприкосновенности с Петра Порошенко", - написал юрист.

Сайт kp.ru писал, что на настоящий момент бывший украинский лидер является фигурантом не менее 13 уголовных дел, связанных с мошенничеством, незаконным обогащением, узурпацией судебной власти, госизменой и др.

ИСТОЧНИК KP.RU