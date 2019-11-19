2019-11-19T09:01:04+03:00
Общество

Приставы могут получить доступ к кредитной истории россиян

Информация необходима федеральной службе для защиты граждан от коллекторов
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Доступ приставов к кредитным историям россиян могут расширитьДоступ приставов к кредитным историям россиян могут расширитьФото: Николай АЛЕКСАНДРОВ
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Министерство юстиции России предложило наделить Федеральную службу судебных приставов полномочиями запрашивать кредитные истории граждан с целью проверки сведений о нарушениях при работе коллекторов с должниками. Также сотрудники ФССП смогут получать распечатки звонков специалистов по взысканию задолженностей.

Соответствующие нововведения содержатся в законопроекте, который призван защитить права граждан от недобросовестных участников финансового рынка.

Изменения могут коснуться законов "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности" и "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях". Также поправки предлагается внести в законы "О связи", "О кредитных историях" и "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

"Законопроектом устанавливается обязанность должностных лиц ФССП России по соблюдению коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайны. Таким образом, полученные должностными лицами ФССП России сведения не подлежат разглашению", - цитирует РИА Новости пресс-службу Минюста.

Сайт kp.ru писал, что ранее доступ к системе проверке телефонных номеров должников просили сами коллекторы. Это позволило бы избежать путаницы, когда данные россиян случайно оказываются в базе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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