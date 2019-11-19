Гварамия пообещал изнасиловать матерей лидеров правящей партии Грузии

СЕГОДНЯ 11:22 2019-11-19T11:22:54+03:00

Матерный пост появился в соцсетях после жесткого разгона демонстрантов в Тбилиси

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Бывший генеральный директор телеканала "Рустави 2" Ника Гварамия, который ранее привлек внимание призывом мочиться в поставляемый в Россию "Боржоми", вновь позволил себе резкое и оскорбительное высказывание.

Бизнесмен был возмущен жестким разгоном оппозиционеров, требовавших внесения поправок в конституцию, а потому пригрозил изнасиловать матерей лидеров правящей партии "Грузинская мечта".

Пост появился в социальных сетях вечером в понедельник, 18 ноября. Гварамия употребил много матных слов и позволил себе грубую критику в адрес властей. Он назвал представителей руководства страны предателями и пообещал дать решительный отпор их действиям.

"Или мы остаемся в этой стране, или [лидер "Грузинской мечты"] Бидзина Иванишвили - клептократ и коррупционер. Узурпатор должен уйти, иначе он оставит нас без родины!", - написал глава телекомпании "Мтавари архи" в Facebook.

Сайт kp.ru писал, что Гварамию уволили из "Рустави 2" после чего он создал собственной телеканал.

ИСТОЧНИК KP.RU