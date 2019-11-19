2019-11-19T13:33:39+03:00
Политика

Россиянам запретят покупать сельскохозяйственные земли на Украине

В случае нарушений будет применяться механизм конфискации собственности в пользу государства
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Украинское население против продажи земли иностранцамУкраинское население против продажи земли иностранцамФото: REUTERS
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Россиянам запретят покупать украинские земли сельскохозяйственного назначения. Об этом сообщил уполномоченный президента Владимира Зеленского по земельным вопросам Роман Лещенко.

Он добавил, что в случае присутствия граждан РФ среди основателей компаний, купивших такие территории, будет применяться механизм спецконфискации собственности в пользу государства.

"В законе [о рынке земли] будет четко прописано, в переходных положениях, что вопрос о допуске иностранцев (к покупке с/х земли - прим. ред.) только через всеукраинский референдум. До этого момента – никаких иностранцев. Россияне в принципе не обсуждаются", - цитирует Лещенко "Интерфакс-Украина".

По словам уполномоченного, законом будет разрешена покупка земель исключительно проживающими в стране украинскими гражданами, у которых нет двойного гражданства. Это делается на того, чтобы была "прозрачная структура собственности юридических лиц".

Сайт kp.ru писал, что ранее Зеленский предложил отменить существовавший на Украине в течение 14 лет мораторий на продажу земли, однако инициатива была встречена населением в штыки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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