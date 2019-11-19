Прокуратура Швеции закрыла дело Джулиана Ассанжа об изнасиловании

СЕГОДНЯ 16:49 2019-11-19T18:04:28+03:00

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Расследование уголовного дела об изнасиловании и сексуальных домогательствах, заведённого в отношении основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа прекращено, сообщает AFP со ссылкой на прокуратуру.

Расследование остановлено из-за недостаточности доказательств. Опрашивать самого Ассанжа не будут, так как его показания не прояснят события.

Напомним, в 2010 году Швеция обвинила Ассанжа в сексуальных домогательствах и изнасиловании. С июня 2012 журналист скрывался от экстрадиции в посольстве Эквадора в Лондоне. Расследование закрыли в 2017 году и возобновили в мае 2019 года после задержания Джулиана Ассанжа в Великобритании. Швеция заявляла, что экстрадиции добиваться не намерена, но США всё ещё добиваются передачи основателя сайта Wikileaks. Вашингтон обвиняет его в заговоре с целью компьютерного взлома, незаконном получении и публикации секретных данных.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/744789" frameborder="0"></iframe> Швеция прекратила расследование против Ассанжа.Прокуратура приняла решение о закрытии предварительного расследования в отношении основателя WikiLeaks

ИСТОЧНИК KP.RU