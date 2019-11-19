Прокуратура Швеции закрыла дело Джулиана Ассанжа об изнасиловании
Расследование уголовного дела об изнасиловании и сексуальных домогательствах, заведённого в отношении основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа прекращено, сообщает AFP со ссылкой на прокуратуру.
Расследование остановлено из-за недостаточности доказательств. Опрашивать самого Ассанжа не будут, так как его показания не прояснят события.
Напомним, в 2010 году Швеция обвинила Ассанжа в сексуальных домогательствах и изнасиловании. С июня 2012 журналист скрывался от экстрадиции в посольстве Эквадора в Лондоне. Расследование закрыли в 2017 году и возобновили в мае 2019 года после задержания Джулиана Ассанжа в Великобритании. Швеция заявляла, что экстрадиции добиваться не намерена, но США всё ещё добиваются передачи основателя сайта Wikileaks. Вашингтон обвиняет его в заговоре с целью компьютерного взлома, незаконном получении и публикации секретных данных.
Швеция прекратила расследование против Ассанжа.Прокуратура приняла решение о закрытии предварительного расследования в отношении основателя WikiLeaks
ИСТОЧНИК KP.RU