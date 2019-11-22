Сотрудник ФБР заподозрен в подделке документа из "российского дела"

СЕГОДНЯ 08:54 2019-11-22T08:54:12+03:00

Слежка производилась в отношении Картера Пейджа, бывшего советником Трампа во время его предвыборной кампании Фото: EAST NEWS

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Одного из сотрудников ФБР обвиняют в подделке документа по делу 2016 года о слежке за штабом Трампа. Слежка производилась в отношении Картера Пейджа, бывшего советником Трампа во время его предвыборной кампании.

Спецпрокурор США Джон Дарем подозревает бывшего юриста спецслужбы - сообщает CNN.

Если подозрения подтвердятся, сотруднику ФБР, чьё имя не разглашается, предъявят обвинения в уголовном преступлении. Информация об этом преступлении может быть включена в доклад, который Майкл Хоровитц, генеральный инспектор Министерства юстиции США, планирует опубликовать в декабре этого года. В докладе будут оглашены причины, по которым американские спецслужбы начали расследование в отношении штаба президента.

Улики по фальшивому документу Хоровитц передал федеральному прокурору Джону Дарему, которому в начале года поручили расследование о законности подозрений в сговоре Трампа с Москвой.

18 апреля Министерство юстиции США опубликовало доклад Роберта Мюллера, в котором говорилось об отсутствии какого-либо сговора сотрудников избирательного штаба Дональда Трампа с Кремлем.

ИСТОЧНИК KP.RU