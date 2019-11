«В гробу он ее видал!»: Скабеева высмеяла реакцию Трампа на вопрос про Украину

СЕГОДНЯ 11:16 2019-11-22T11:16:10+03:00

Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала реакцию президента Соединённых Штатов Дональда Трампа на вопрос об Украине, который был задан в связи с показаниями американского посла в Евросоюзе Гордон Сондланд в рамках расследования по импичменту.

Как сообщал сайт kp.ru, посол США своими показаниями в Конгрессе полностью оправдал главу Белого дома. Он заявил, что Трамп не требовал от президента Украины Владимира Зеленского никаких действий по принципу «quid pro quo» (услуга за услугу).

После слушаний в Конгресс американский лидер в ходе беседы с журналистами о разговоре с Сондлендом несколько раз воскликнул, что «ничего не хочет».

«Ну артист! Всячески рекомендую того самого Трампа про ту самую Украину: «I want nothing (Я ничего не хочу), I want nothing...» (семь раз произнёс). В гробу он ее видал!», - написала телеведущая на своей странице в соцсети.

Напомним, представители Демократической партии Соединённых Штатов запустили процедуру импичмента после публикации стенограммы телефонного разговора американского лидера и его украинского коллеги. Демократы заявили, что Трамп требовал от лидера Украины расследовать деятельность Джо Байдена и его сына в незалежной.

ИСТОЧНИК KP.RU