2019-11-19T07:23:54+03:00
Звезды

Пригожин объяснил, почему Ротару решила возобновить выступления в России

По словам продюсера, певица любит российскую публику, но раньше не могла выступать в нашей стране из-за политической ситуации на Украине
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments9
София Ротару вернулась в Москву на заработкиСофия Ротару вернулась в Москву на заработкиФото: Борис КУДРЯВОВ
Изменить размер текста:

Украинская певица София Ротару очень любит российскую публику, поэтому и решила возобновить выступления в нашей стране, а до этого не могла давать концерты в России из-за политической ситуации на Украине, утверждает продюсер Иосиф Пригожин. По его словам, «София Михайловна стала заложником политических обстоятельств».

По его словам, «София Михайловна стала заложником политических обстоятельств», а в прошлом году, когда звезда советской эстрады отменила участие в «Песне года», у нее «не было выбора».

«Она порядочный и аполитичный человек, не имеет отношения к революциям», - сказал Иосиф Пригожин в интервью радиостанции «Говорит Москва».

«Ей 72 года, в этом возрасте ты не думаешь о деньгах. Ты приходишь к тому, что не хочешь уходить со сцены, прощаться с активной жизнью», - добавил продюсер.

Напомним, как писал сайт kp.ru, София Ротару «вернулась» в Россию: в этом году она будет выступать и на «Песне года», и на традиционных новогодних концертах, и на фестивале «Легенды ретро FM», даже на корпоративах – за три миллиона рублей.

vladimir_vinokurvladimir_vinokur
София Ротару!
5979 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Отказавшаяся от поездок в «оккупированный» Крым София Ротару тайно отдохнула в своем ялтинском отеле

В свою пустующую гостиницу Villa Sofia на набережной Ялты певица заманивает постояльцев скидками (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «София Ротару: досье KP.RU»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Приставы могут получить доступ к кредитной истории россиян
Американцам не нашлось мест в составе экипажей кораблей "Союз"
Согласован порядок продажи "красивых" автономеров в России
В Польше составили два сценария войны США с Россией
Крупнейшая в стране нарколаборатория ликвидирована в Подмосковье
В Канаде лось на дороге спровоцировал ДТП, погиб ребенок
В Минэнерго Украины назвали предложение «Газпрома» неприемлемым
Охранник колледжа в Благовещенске, где произошла стрельба, арестован на два месяца
«Порошенко ушёл, но его политика жива»: Пушков оценил заявления Киева после возврата кораблей
Нетаньяху поблагодарил Трампа и Помпео за решение по поселениям на берегу Иордана
Юрий Соломин попал в реанимацию с подозрением на пневмонию
Киев подумает о статусе Донбасса после встречи лидеров «нормандской четверки»
В МИД России прокомментировали заявление США об израильских поселениях на Западном берегу Иордана
На Украине решили, что в стране слишком много школьных учителей
Помпео: США не считают израильские поселения на Западном берегу Иордана незаконными
После разгона протестующих в Тбилиси три человека попали в больницы
На Украине не считают возвращение кораблей актом доброй воли России
Турция пригрозила возобновить операцию «Источник мира» в Сирии
В "Нафтогазе" с помощью мема отреагировали на предложение "Газпрома" о транзите
В Сирии курды подожгли российский патруль
Глава российской Госавтоинспекции призвал предлагать новые идеи по привлечению детей к тематике дорожной безопасности
Самолет МЧС РФ доставил из Ирака в Москву группу российских детей
Три человека погибли в результате стрельбы в американском штате Оклахома
Из Ирака в Москву вылетел рейс с 32 детьми россиян
Украина продолжит судиться с Россией по делу военных кораблей, несмотря на их возврат
Исполком WADA обсудит статус РУСАДА во время заседания 9 декабря