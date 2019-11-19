Пригожин объяснил, почему Ротару решила возобновить выступления в России

СЕГОДНЯ 06:45 2019-11-19T07:23:54+03:00

По словам продюсера, певица любит российскую публику, но раньше не могла выступать в нашей стране из-за политической ситуации на Украине

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Украинская певица София Ротару очень любит российскую публику, поэтому и решила возобновить выступления в нашей стране, а до этого не могла давать концерты в России из-за политической ситуации на Украине, утверждает продюсер Иосиф Пригожин. По его словам, «София Михайловна стала заложником политических обстоятельств».

По его словам, «София Михайловна стала заложником политических обстоятельств», а в прошлом году, когда звезда советской эстрады отменила участие в «Песне года», у нее «не было выбора».

«Она порядочный и аполитичный человек, не имеет отношения к революциям», - сказал Иосиф Пригожин в интервью радиостанции «Говорит Москва».

«Ей 72 года, в этом возрасте ты не думаешь о деньгах. Ты приходишь к тому, что не хочешь уходить со сцены, прощаться с активной жизнью», - добавил продюсер.

Напомним, как писал сайт kp.ru, София Ротару «вернулась» в Россию: в этом году она будет выступать и на «Песне года», и на традиционных новогодних концертах, и на фестивале «Легенды ретро FM», даже на корпоративах – за три миллиона рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU