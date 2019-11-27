2019-11-27T07:51:24+03:00
Происшествия

Одной из пострадавших в ДТП в Доминикане россиянок ампутировали руки

В больницах остаются 27 наших соотечественников, в том числе два ребенка [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Никто из россиян в ДТП не погибНикто из россиян в ДТП не погибФото: предоставлено очевидцем
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Одна из россиянок, пострадавших в результате крупного ДТП в Доминикане, лишилась обеих рук. Из-за полученных травм конечности пришлось ампутировать. Данную информацию сообщил глава отделения посольства РФ в Венесуэле на курорте Пунта-Кана Михаил Евдокимов.

Сайт kp.ru писал, что авария произошла во вторник, 26 ноября. Автобус, следовал из Пунта-Каны в аэропорт, но столкнулся с грузовиком. Многотонная машина попыталась перестроиться, вынудив водителя за ним резко затормозить.

В результате пострадали 27 россиян, в том числе двое детей. Все они находятся в больницах с различными травмами. Некоторые из них попали туда вертолетами. Состояние 15 пострадавших оценивается как критическое.

Всего же в салоне автобуса было 42 человека- два гида, водитель и 39 граждан РФ, в основном москвичи. Те из них, кто избежал серьезных травм, размещены в ближайших гостиницах.

Министр туризма Доминиканы заверил посольство в том, что все пострадавшие получат лучший возможный уход. Туроператор Anex Tour добавил, что клиенты агентства застрахованы, передает РИА Новости.

Для родственников пострадавших туристов открыта горячая линия с представителем принимающей компании туроператора в Доминикане по тел. +18098334570.

В Доминиканской республике перевернулся автобус с российскими туристами.Транспортное средство столкнулось с грузовиком

ИСТОЧНИК KP.RU

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