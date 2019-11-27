СК проверит туроператора после ДТП с россиянами в Доминикане

СЕГОДНЯ 10:43 2019-11-27T10:45:50+03:00

Автобус с туристами перевернулся по пути в аэропорт

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Главное следственное управление СК РФ по Москве проведет проверку по факту крупного ДТП в Доминикане, в результате которого пострадали 27 россиян.

Сайт kp.ru писал, что автобус с туристами перевернулся в минувший вторник, 26 ноября. Транспортное средство направлялось в аэропорт, но из-за опасного маневра грузовика потеряло управляемость и опрокинулось на бок.

В момент аварии в салоне находились 39 граждан РФ, два гида и водитель. В больницах оказались 27 наших соотечественников, в том числе двое детей. Нескольким пострадавшим понадобились операции. Состояние 15 человек оценивается как критическое. Одной из россиянок ампутировали обе руки.

Оператор Anex Tour сообщил, что все туристы застрахованы. Им оказывается вся необходимая помощь. Те, кто не пострадал, размещены в гостиницах.

"Следователи дадут правовую оценку происшествию на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - сообщается на сайте СК.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/746324" frameborder="0"></iframe> Эвакуация пострадавших в Доминикане.

ИСТОЧНИК KP.RU