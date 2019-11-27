"У каждого в полисе 40 тысяч долларов": Как компенсируют лечение пострадавших в Доминикане туристов

СЕГОДНЯ 11:28 2019-11-27T11:28:54+03:00

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Авария, в которую попали российские туристы в Доминикане, является страховым случаем, поэтому компания ERV оплатит все расходы, связанные с лечением и возвращением их на родину. Об этом в эфире Радио "Комсомольская правда" сообщила исполнительный директор фирмы, член Всероссийского союза страховщиков Юлия Алчеева, комментируя недавнее ДТП.

Сайт kp.ru писал, что 26 декабря в Доминиканской Республике перевернулся автобус с нашими соотечественниками. Туристы уже ехали в аэропорт, когда водитель потерял управление. В результате из 39 россиян пострадали 27, в том числе двое детей. Состояние 15 человек оценивается как критическое. Одной туристке пришлось ампутировать руки.

"Все пострадавшие, на сегодняшний день мы видим 39 человек, застрахованы в нашей компании. Часть из них улетели на родину своим рейсом. Кто остался по медицинским причинам, получают амбулаторное и стационарное лечение. Задача наша, как страховщика, как раз оплатить расходы за медицинское лечение в любой форме, в которой оно необходимо – амбулаторное, стационарное, если нужно операцию, то и операцию, в том числе и медико-транспортные расходы тоже мы компенсируем", - пояснила Алчеева.

Она подчеркнула, что даже вертолеты, на которых перевозили часть пострадавших, будут оплачены компанией, если они предоставлялись на коммерческой основе. У туристов не возникнет необходимости на месте расплачиваться за лечение и потом что-то компенсировать. Для этого страховщик ведет тесную работу с сервисной службой.

Тот факт, что у россиян заканчивался срок действия полиса, тоже не ограничивает ответственность. Единственное, на что стоит ориентироваться, это страховая сумма.

"У каждого в полисе 40 тысяч долларов. В этих пределах мы будем оплачивать необходимую экстренную помощь, вне зависимости, закончилась поездка и срок действия или нет. Поскольку событие наступило во время путешествия. Те, кто пропустил свой рейс, будут за наш счет транспортированы обратно в Россию", - сказала представитель компании.

Юлия Алчеева добавила, что речь идет либо о покупке нового билета, либо об оплате медицинского сопровождения пострадавших в больницу, если оно необходимо.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/746324" frameborder="0"></iframe> Эвакуация пострадавших в Доминикане.

ИСТОЧНИК KP.RU