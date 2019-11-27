Россиянам показали концепции новых плацкартных вагонов

СЕГОДНЯ 17:04 2019-11-27T17:04:22+03:00

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Россиянам показал проект новых плацкартных вагонов, которые должны запустить в серийное производство с 2023 года.

На данный момент существует три концепции будущих вагонов. Их представили «Федеральная пассажирская компания» и производитель «Трансмашхолдинг».

В первой концепции расположение полок остается без изменений, но появляются дополнительные удобства. Так жесткая шторка с замком оградит спальное место пассажира, а между полками появится специальный шкаф для багажа.

Концепция 1 Фото пресс-служба Трансмашхолдинг

Вторая и третья концепции созданы по подобию капсульных отелей, где каждая полка обособлена. Во втором варианте спальные места расположены продольно, в третьем – напоминают елочку.

Концепция 2 Фото пресс-служба Трансмашхолдинг

Во всех трех вариантах в вагонах предусмотрена душевая кабина, а у пассажиров появляется собственные USB-розетка и светильник, индивидуальная вентиляция и столик. Более того, длина полок увеличится, и они станут трансформироваться - часть будет выдвигаться.

Концепция 3 Фото пресс-служба Трансмашхолдинг

Как рассказывал сайт kp.ru, второй и третий варианты будут детально проработаны в следующем году.

Напомним, еще в июле ФПК показала концепт нового плацкартного вагона, в котором нет боковых полок, есть USB-порт и индивидуальное освещение. А позже компания сообщила, что в российских поездах исчезнут понятия «плацкарт» и «купе», появится - «эконом» и «бюджет».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/744718" frameborder="0"></iframe> РЖД показали прототип нового плацкартного вагона.РЖД показали прототип нового плацкартного вагона с модульным пространством. Здесь у каждого пассажира будет личный столик, шторка и шкафчик для вещей прямо на полкеАндрей Минаев

ИСТОЧНИК KP.RU