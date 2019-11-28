Глава Минтруда: в этом году сделать 31 декабря выходным для всех невозможно

СЕГОДНЯ 19:16 2019-11-28T19:16:37+03:00

Глава Минтруда: в этом году сделать 31 декабря выходным для всех уже невозможно Фото: Михаил ФРОЛОВ

Топилин объяснил, почему последний день в году уже не может стать нерабочим

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В этом году уже невозможно объявить 31 декабря выходным днем для всех. Такое заявление сделал министр труда и социальной защиты Максим Топилин, но напомнил, что сделать нерабочим последней день года «может каждый работодатель».

«Правительство свое решение приняло заблаговременно. Невозможно что-то поменять централизованно для всех, потому что это различные режимы работы. Именно в связи с этим действует порядок работы, которым правительство - обычно в октябре - принимает решение о переносе на следующий год, чтобы все выстроили свои графики», - пояснил глава Мидруда.

Как писал ранее скайт kp.ru, председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов предложил сделать последний день в году нерабочим и даже внес соответствующий законопроект. Однако многие депутаты отказались ввести еще один выходной день. Так по словам первого замруководителя фракции «Единая Россия» Андрея Исаева, достаточно того, что 31 декабря является сокращенным рабочим днем.

Календарь праздниковФото: соцсети

Накануне Роструд вновь напомнил о двухдневных рабочих неделях: два рабочих дня в понедельник и вторник, 30 и 31 декабря, а также в четверг и пятницу, 9 и 10 января. Последний день года будет рабочим, но в период новогодних праздников россиян ждет продолжительный отдых с 1 по 8 января, со среды по среду.

ИСТОЧНИК KP.RU