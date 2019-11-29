МИД прокомментировал переброску войск США к центру нефтедобычи в Сирии

СЕГОДНЯ 17:25 2019-11-29T17:25:51+03:00

Российские дипломаты уверены, что такой шаг приведет к эскалации напряженности в регионе

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Переброска американской военной техники в один из главных центров нефтедобычи Сирии - район Румейлан провинции Хасеке, способствует эскалации напряженности в регионе. Такое заявление сделал спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов.

"Мы не можем это приветствовать. Наоборот, это только ведет к никому не нужным эскалации и напряжению", - сказал дипломат.

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ИСТОЧНИК KP.RU