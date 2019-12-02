Экс-конгрессмен Джо Сестак без объяснения причин вышел из борьбы за пост президента США
Из предвыборной президентской гонки в США вышел Джо Сестак. О своем решении он написал в твиттер, правда, объяснять причины демократ не стал. Сестак является бывшим конгрессменом, он адмирал ВМС в отставке.
- Спасибо вам за эту бесценную возможность, однако, я завершаю нашу совместную кампанию, - написал он в твиттер.
Несмотря на то, что у республиканца- Трампа, осталось меньше на одного соперника демократа на предстоящих выборах, повод волноваться о результатах выборов остается. Главным соперником Трама называют Джо Байдена, о расследовании сына которого президент США просил украинского коллегу Владимира Зеленского. Этот разговор и эту просьбу демократы расценили, как давление на украинского президента, якобы Трамп действовал не столько в интересах США, сколько в своих личных интересах, желая устранить сильного соперника на выборах.
Но претендовать на пост президента планируют и другие, менее ожидаемые кандидаты. Напрмиер, рэпер Канье Уэст и король инстаграм Ден Билзерян.
ИСТОЧНИК KP.RU