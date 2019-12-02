2019-12-02T02:37:49+03:00
Политика

Экс-конгрессмен Джо Сестак без объяснения причин вышел из борьбы за пост президента США

Сестак представлял демократическую партию
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Один из демократов прекратил предвыборную гонкуОдин из демократов прекратил предвыборную гонкуФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Из предвыборной президентской гонки в США вышел Джо Сестак. О своем решении он написал в твиттер, правда, объяснять причины демократ не стал. Сестак является бывшим конгрессменом, он адмирал ВМС в отставке.

- Спасибо вам за эту бесценную возможность, однако, я завершаю нашу совместную кампанию, - написал он в твиттер.

Несмотря на то, что у республиканца- Трампа, осталось меньше на одного соперника демократа на предстоящих выборах, повод волноваться о результатах выборов остается. Главным соперником Трама называют Джо Байдена, о расследовании сына которого президент США просил украинского коллегу Владимира Зеленского. Этот разговор и эту просьбу демократы расценили, как давление на украинского президента, якобы Трамп действовал не столько в интересах США, сколько в своих личных интересах, желая устранить сильного соперника на выборах.

Но претендовать на пост президента планируют и другие, менее ожидаемые кандидаты. Напрмиер, рэпер Канье Уэст и король инстаграм Ден Билзерян.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Нормандская четверка» не будет обсуждать тему транзита российского газа через Украину
Медики сообщили о состоянии пострадавших при падении автобуса в Забайкалье
Во время учения НАТО в Эстонии разыграют сценарий кибератаки
Число погибших в ДТП с туристическим автобусом в Тунисе возросло до 26
В России создадут сплошное радиолокационное поле для предупреждения о ракетном нападении
Саакашвили признался, что покинул Грузию, потому что «сам устал и люди устали от него»
В посольстве считают, что власти Великобритании манипулируют темой «российской угрозы» накануне выборов
В Сан-Паулу девять участников вечеринки погибли в давке из-за полицейской погони
Трамп пообещал искоренить СПИД через десять лет
Консульство России уточняет гражданство пострадавших в стрельбе в Новом Орлеане
«Очень много читает»: Историка-расчленителя Соколова перевели в психбольницу «Бутырки»
В Китае ввели обязательное сканирование лица при покупке сим-карты
"Необходимо вернуть предрейсовый контроль": Эксперт прокомментировала ДТП в Забайкалье
Горбачев призвал мир избегать "холодных" и "горячих" войн
В центре Киева в результате обстрела автомобиля погиб сын депутата
"Новые стекла розовых очков": Аваков жестко раскритиковал заявление Володина о распаде Украины
Франция призвала США прекратить навязывать вооружения членам НАТО
Набиуллина озвучила основные причины укрепления рубля
Представитель РПЦ рассказал, когда в тело человека вселяется душа
Американский продюсер сериала "Симпсоны" опроверг сообщения о закрытии проекта
В Токио прошли митинги с требованием вернуть Японии южные Курилы
Пауэрлифтер Кокляев заявил о пропаже боксерских перчаток после "боя года" с Емельяненко
"Мы можем это сделать": Генсек ООН призвал человечество прекратить вести "войну против природы"