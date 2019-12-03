Эрдоган назвал условия, при которых Турция подержит НАТО по защите Балтии и Польши
Накануне саммита НАТО в Лондоне президент Турции объявил, что не станет поддерживать план альянса по защите Балтии и Польши. Реджеп Тайип Эрдоган поставил условие. Он согласен выступить солидарно с другими странами альянса только в том случае, если в НАТО признают террористами группировки в Сирии, которые, по мнению Эрдогана, несут угрозу Турции.
- Если НАТО не признает террористическими организациями те группировки, которые представляют угрозу Турции, то мы не изменим нашу позицию относительно плана блока для Балтики, - приводит слова турецкого лидера ТАСС.
Завлечение стало ответом на то, что ряд стран заблокировали, среди которых США, отклонили документ, в котором сказано что, курдские формирования признаются террористическими.
Ранее Турция провела против отрядов "Сил народной самообороны" в Сирии спецоперацию "Источник мира". Завершить ее удалось благодаря подписанию в Сочи меморандума между президентами России и Турции.
ИСТОЧНИК KP.RU