На севере Норвегии в порту загорелось российское судно
В порту на севере Норвегии, по данным полиции губернии Финнмарк, произошло возгорание на борту российского рыболовецкого судна. Название траулера не сообщается. Известно, что начался пожар на камбузе.
- Сообщается о пожаре на российском траулере на набережной в Ботсфьё. Лодка находится на набережной Нептуна. Чрезвычайные ведомства были уведомлены о случившемся, - сообщается на странице правоохранительной структуры в Twitter.
По данным полиции, информации о пострадавших не поступало. Экипаж рыболовецкого судна удалось успешно и своевременно эвакуировать. На месте происшествия работали сотрудники пожарной охраны и скорой помощи. К настоящему времени специалистам удалось ликвидировать горение.
Сайт kp.ru писал ранее, о возгорании другого российского траулера «Бухта Наездник». Тогда с судна эвакуировали 29 моряков. Пожарные больше 22 часов не могли справиться с огнем. В итоге полиция города Тромсё приняла решение эвакуировать людей, которые живут рядом с пристанью, поскольку был риск отравления продуктами горения.
ИСТОЧНИК KP.RU