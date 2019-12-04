На севере Норвегии в порту загорелось российское судно

СЕГОДНЯ 09:25 2019-12-04T10:27:40+03:00

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В порту на севере Норвегии, по данным полиции губернии Финнмарк, произошло возгорание на борту российского рыболовецкого судна. Название траулера не сообщается. Известно, что начался пожар на камбузе.

- Сообщается о пожаре на российском траулере на набережной в Ботсфьё. Лодка находится на набережной Нептуна. Чрезвычайные ведомства были уведомлены о случившемся, - сообщается на странице правоохранительной структуры в Twitter.

По данным полиции, информации о пострадавших не поступало. Экипаж рыболовецкого судна удалось успешно и своевременно эвакуировать. На месте происшествия работали сотрудники пожарной охраны и скорой помощи. К настоящему времени специалистам удалось ликвидировать горение.

Сайт kp.ru писал ранее, о возгорании другого российского траулера «Бухта Наездник». Тогда с судна эвакуировали 29 моряков. Пожарные больше 22 часов не могли справиться с огнем. В итоге полиция города Тромсё приняла решение эвакуировать людей, которые живут рядом с пристанью, поскольку был риск отравления продуктами горения.

ИСТОЧНИК KP.RU