Соавтор законопроекта о "русском софте" заверил, что гаджеты не пропадут с рынка

СЕГОДНЯ 16:40 2019-12-06T16:40:33+03:00

Соавтор законопроекта о "русском софте" заверил, что он никак не отразится на рынке гаджетов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

А вот у производителей иное мнение

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Соавтор законопроекта о русском софте, депутат Госдумы РФ Олег Николаев заверил, что в случае принятия нововведения рынок гаджетов не изменится. Он объяснил, что подразумевает законопроект и как он отразится на технических новинках.

- Это никак не связано с сокращением рынка. Предполагается, что помимо программных приложений зарубежных разработчиков, будет приложение отечественного производства, - отмечает депутат.

Помимо этого, документ носит антимонопольный характер, а вот право определять перечень электронных устройств, которых затронет новое правило, будет правительство.

Производители гаджетов не очень верят, что на их жизни эта ситуация никак не отразится. Они уже обращались к президенту с просьбой отклонить законопроект и указывали на дальнейшие проблемы с ФАС. А вот у контролирующего ведомства своя позиция, там уверены, что документ даст дополнительную поддержку российским компаниям, пишет ИА «НСН».

Ранее сайт kp.ru сообщал, что президент России Владимир Путин принял закон, обязывающий иностранных производителей электроники устанавливать российское программное обеспечение на свои компьютеры, смартфоны и телевизоры с функцией SMART-TV, которые будут продаваться на территории нашей стране.

ИСТОЧНИК KP.RU