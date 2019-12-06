2019-12-06T16:40:33+03:00
Общество

Соавтор законопроекта о "русском софте" заверил, что гаджеты не пропадут с рынка

А вот у производителей иное мнение
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Соавтор законопроекта о "русском софте" заверил, что он никак не отразится на рынке гаджетовСоавтор законопроекта о "русском софте" заверил, что он никак не отразится на рынке гаджетовФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Соавтор законопроекта о русском софте, депутат Госдумы РФ Олег Николаев заверил, что в случае принятия нововведения рынок гаджетов не изменится. Он объяснил, что подразумевает законопроект и как он отразится на технических новинках.

- Это никак не связано с сокращением рынка. Предполагается, что помимо программных приложений зарубежных разработчиков, будет приложение отечественного производства, - отмечает депутат.

Помимо этого, документ носит антимонопольный характер, а вот право определять перечень электронных устройств, которых затронет новое правило, будет правительство.

Производители гаджетов не очень верят, что на их жизни эта ситуация никак не отразится. Они уже обращались к президенту с просьбой отклонить законопроект и указывали на дальнейшие проблемы с ФАС. А вот у контролирующего ведомства своя позиция, там уверены, что документ даст дополнительную поддержку российским компаниям, пишет ИА «НСН».

Ранее сайт kp.ru сообщал, что президент России Владимир Путин принял закон, обязывающий иностранных производителей электроники устанавливать российское программное обеспечение на свои компьютеры, смартфоны и телевизоры с функцией SMART-TV, которые будут продаваться на территории нашей стране.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Японский фигурист сильно ударился о лед, пытаясь исполнить четверной аксель
«Бессмысленное словоблудие»: в ДНР раскритиковали идею о «муниципальной страже»
Эксперт объяснил слова Порошенко о встрече Путина и Зеленского
Песков: Кремль узнал из СМИ об идее Зеленского о «муниципальной страже» в Донбассе
В Кремле рассказали о «серьезном» настрое перед «нормандским саммитом»
Ангела Меркель впервые за четыре срока посетила Освенцим
Храм Христа Спасителя и два суда получили угрозы о взрыве
Психолог назвал дни, когда приближение Нового года ощущается больше всего
Путин заявил, что строительство "Северного потока-2" близко к завершению
Более 70% жителей Украины согласны на компромиссы ради мира в Донбассе
К закону о семейно-бытовом насилии поступило более пяти тысяч предложений
Специалист по кибербезопасности дал советы по защите денег на карте от кражи
Врач рассказал об опасности бороды и усов
В Анапе назовут лучших виноделов на конкурсе «Молодая лоза»
Семь столичных судов эвакуировали из-за сообщений о минировании
Журнал Time впервые поместил Зеленского на обложку
Детский омбудсмен призвала забирать лицензии у магазинов, где снюсы продают детям
В Госдуме прокомментировали идею создать общую систему зарплат для учителей
Федерация легкоатлетов направила в Минспорт "дорожную карту" по борьбе с допингом
В Кремле прокомментировали вынесенный Егору Жукову приговор
Порошенко посоветовал Зеленскому не общаться с Путиным один на один
Назван овощ, восстанавливающий легкие после курения
Корабль «Прогресс МС-13» запущен с Байконура к МКС
Иосиф Пригожин объяснил, почему российская публика показалась навязчивой Раймонду Паулсу
Электрический угорь в США заставил работать гирлянду на рождественской ёлке
Суд арестовал имущество бывшего замглавы Пенсионного фонда России
Следователи просят арестовать москвичку, избившую двухлетнюю дочь
Больше секций и спортшкол: Якутия и Министерство спорта России подписали соглашение о сотрудничестве