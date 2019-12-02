СЕГОДНЯ 18:46 2019-12-02T18:46:08+03:00

Путин подписал закон о запрете продажи гаджетов без российского ПО Фото: REUTERS

Документ должен вступить в силу с 1 июля следующего года

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Президент России Владимир Путин принял закон, обязывающий иностранных производителей электроники устанавливать российское программное обеспечение на свои компьютеры, смартфоны и телевизоры с функцией SMART-TV, которые будут продаваться на территории нашей стране.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации и вступит в законную силу с 1 июля 2020 года.

Напомним, Совет Федерации принял законопроект 25 ноября. Инициатором закона выступила группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по экономической политике Сергеем Жигаревым.

По замыслу разработчиков обязательная установка российского ПО поможет развитию отечественной IT-индустрии и будет полезна пользователям в России, поскольку им не нужно будет вручную скачивать эти приложения.

Как писал ранее сайт kp.ru, американская корпорация Apple заявила, что в случае принятия закона намерена покинуть российский рынок. Многие скептики утверждают, что могут уйти другие производители смартфонов и компьютеров.

ИСТОЧНИК KP.RU