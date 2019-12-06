2019-12-06T23:08:50+03:00
Политика

Украинские силовики объявили, что завершают разведение войск в Петровском

В ВСУ рассказали о начале демонтажа фортификационных сооружений и других военных объектов
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Украинские силовики приступили к завершению разведения войск в ПетровскомУкраинские силовики приступили к завершению разведения войск в ПетровскомФото: Никита МАКАРЕНКОВ
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На участке разведения сил и средств в районе Петровского Донецкой области украинские силовики приступили к демонтажу фортификационных сооружений и других военных объектов. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции объединенных сил Украины.

«На участке разведения №3, в районе населенного пункта Богдановка Донецкой области, сегодня в 12.00 (13.00 мск) закончились практические меры демонтажа фортификационных сооружений и других объектов военного назначения», - говорится в заявление пресс-службы в Facebook.

В сообщении говорится о том, что в субботу, 7 декабря, результаты завершения процесса разведения оценят представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 9 ноября в населенном пункте Петровском началось разведение сил, что предусмотрено «формулой Штайнмайера». Несмотря на угрозу срыва и обстрела зоны разведения войск, план приводится в действие. 13 ноября украинские силовики приступили к разминированию территории.

ИСТОЧНИК KP.RU

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