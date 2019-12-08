СМИ: Подозреваемый в убийстве гражданина Грузии в Берлине попросил убежища в Германии
Подозреваемый в убийстве гражданина Грузии в Берлине россиянин подал ходатайство о предоставлении политического убежища в Германии.
По данным газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung, такое решение повысит шансы на то, что подозреваемый расскажет о своих мотивах и возможном заказчике.
Однако представитель Министерства внутренних дел ФРГ сообщил изданию Der Spiegel, что в ведомстве по вопросам миграции и беженцев нет ходатайства об убежище, содержащего известные персональные данные по подозреваемому.
Ранее министр обороны Германии, глава Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр призвала Россию «внести свой вклад в расследование» и отметила, что данное убийство наносит вред российско-немецким отношениям.
В свою очередь в Кремле подчеркнули, что данное дело не имеет никакого отношения к российским властям.
Напомним, в Германии расследуют убийство 41-летнего Зелимхана Хангошвили, уроженца Панкисского ущелья. Во время второй чеченской кампании он был полевым командиром и воевал на стороне Аслана Масхадова и главного чеченского боевика Шамиля Басаева. подозреваемый по делу, некий 49-летний россиянин, задержан.
ИСТОЧНИК KP.RU