СЕГОДНЯ 22:23 2019-12-08T22:23:14+03:00

СМИ: Подозреваемый в убийстве гражданина Грузии в Берлине попросил убежища в Германии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Однако в немецком правительстве сообщили, что в ведомстве по вопросам миграции и беженцев такого ходатайства об убежище нет

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Подозреваемый в убийстве гражданина Грузии в Берлине россиянин подал ходатайство о предоставлении политического убежища в Германии.

По данным газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung, такое решение повысит шансы на то, что подозреваемый расскажет о своих мотивах и возможном заказчике.

Однако представитель Министерства внутренних дел ФРГ сообщил изданию Der Spiegel, что в ведомстве по вопросам миграции и беженцев нет ходатайства об убежище, содержащего известные персональные данные по подозреваемому.

Ранее министр обороны Германии, глава Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр призвала Россию «внести свой вклад в расследование» и отметила, что данное убийство наносит вред российско-немецким отношениям.

В свою очередь в Кремле подчеркнули, что данное дело не имеет никакого отношения к российским властям.

Напомним, в Германии расследуют убийство 41-летнего Зелимхана Хангошвили, уроженца Панкисского ущелья. Во время второй чеченской кампании он был полевым командиром и воевал на стороне Аслана Масхадова и главного чеченского боевика Шамиля Басаева. подозреваемый по делу, некий 49-летний россиянин, задержан.

ИСТОЧНИК KP.RU