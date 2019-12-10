Зеленский: украинцы могут говорить на любом языке, включая русский

СЕГОДНЯ 08:43 2019-12-10T09:06:03+03:00

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в использовании русского языка у него в стране нет абсолютно никакой проблемы - люди могут говорить так, как им удобно. Такое высказывание прозвучало на пресс-конференции по итогам встречи лидеров "нормандской четверки" в Париже.

Журналистка спросила у главы государства, как защищают русскоязычное население Украины. На что Зеленский ответил ей, что сам является "русскоязычным президентом"

"Мы знаем, что у нас люди с неплохим образованием, и они могут говорить и на русском, и на украинском языках", - сказал президент.

Он подчеркнул, что киевские власти не запрещают такую практику, и в доказательство своих слов стал перескакивать с русского на мову, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал, что 16 июля 2019 года на Украине вступил в силу закон, который обязывает представителей всех органов госвласти, учебных заведений, больниц и сферы обслуживания страны разговаривать исключительно на национальном языке.

ОБСЕ неоднократно требовала внести поправки в документ и смягчить правила. Также европейские страны рассчитывают получить гарантии того, что у жителей Донбасса останется право разговаривать на русском.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/705286" frameborder="0"></iframe> Украинский язык стал «исключительным» на Украине.

ИСТОЧНИК KP.RU