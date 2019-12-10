2019-12-10T12:16:11+03:00
Политика

Украинский сайт "Миротворец" прекращает свою работу

Данные перестанут обновляться из-за неких "объективных обстоятельств"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Украинский сайт "Миротворец" объявил о прекращении своей работы. Напомним, что именно на этом ресурсе публиковалась информация о людях, якобы совершивших преступления против национальной безопасности незалежной.

База данных портала перестанет обновляться во вторник, 10 декабря, в 18.00 (19.00 мск). Доступ к сведениям ненадолго останется лишь у отдельных категорий пользователей.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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