Украинский сайт "Миротворец" прекращает свою работу

СЕГОДНЯ 12:16 2019-12-10T12:16:11+03:00

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Украинский сайт "Миротворец" объявил о прекращении своей работы. Напомним, что именно на этом ресурсе публиковалась информация о людях, якобы совершивших преступления против национальной безопасности незалежной.

База данных портала перестанет обновляться во вторник, 10 декабря, в 18.00 (19.00 мск). Доступ к сведениям ненадолго останется лишь у отдельных категорий пользователей.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU