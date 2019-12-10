Украинский сайт "Миротворец" прекращает свою работу
Данные перестанут обновляться из-за неких "объективных обстоятельств"
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Украинский сайт "Миротворец" объявил о прекращении своей работы. Напомним, что именно на этом ресурсе публиковалась информация о людях, якобы совершивших преступления против национальной безопасности незалежной.
База данных портала перестанет обновляться во вторник, 10 декабря, в 18.00 (19.00 мск). Доступ к сведениям ненадолго останется лишь у отдельных категорий пользователей.
Новость дополняется.
ИСТОЧНИК KP.RU
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