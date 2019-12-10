2019-12-10T22:58:27+03:00
Политика

«Положите факты на стол – ноль реакции»: Лавров призвал Вашингтон обсудить обвинения России во вмешательстве во внутренние дела США

Глава МИД России на встрече с госсекретарем США Майклом Помпео затронул тему «российского вмешательства»
Юлия САЛЬНИКОВА
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Сергей Лавров призвал американских коллег обсудить обвинения России во вмешательстве в американскую политикуСергей Лавров призвал американских коллег обсудить обвинения России во вмешательстве в американскую политикуФото: REUTERS
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с госсекретарем США Маклом Помпео призвал Вашингтон к диалогу по поводу обвинений России во вмешательствах во внутренние дела Америки. Лавров 10 декабря находится в Вашингтоне с рабочим визитом, он провел переговоры, на которых затронули тему разоружения, дипломатического сотрудничества и подвели тоги «нормандского саммита».

Министр рассказал, что в России неоднократно призывали американских коллег объяснить обвинения и предоставить доказательства «российского вмешательства». Этой темой, как заявлял Лавров ранее в США спекулируют в рамках межпартийной борьбы.

- Все спекуляции относительно нашего мнимого вмешательства во внутренние процессы в США безосновательны. Никаких фактов, которые это подтверждали бы, мы не видели и никто их нам не предъявил, - заявил Сергей Лавров на конференции по итогам переговоров. Его слова приводит РИА Новости.

Тема «вмешательства» возникла еще во время прошлой предвыборной кампании, когда в США в 2016 году избирали президента. По дипломатическим каналам представители России просили совместно разобраться в этой ситуации:

- На все наши предложения по поводу того, что если вы нас подозреваете, давайте вместе сядем и поговорим, положите факты на стол - ноль реакции, - сказал глава МИД России.

Во время встречи с Помпео Лавров пригласил его посетить Россию "в удобное время". Госсекретарь США после переговоров признался, что отношения с Россией должны быть лучше, чем в последние годы.

В Вашингтоне началась двусторонняя встреча Лаврова и Помпео.Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео встретились в Вашингтоне во вторник для проведения двусторонних переговоров (c) Ruptly

ИСТОЧНИК KP.RU

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