Песков: Путину предложат ознакомиться с речью Егора Жукова
Президент РФ Владимир Путин пока не ознакомился с "последним словом" студента Высшей школы экономики Егора Жукова, который был осужден на три года условно за призывы к экстремизму, однако в ближайшее время главе государства предложат прочитать текст выступления. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Сайт kp.ru писал, что прокурор требовал приговорить Жукова к четырем годам реального заключения, но судья Светлана Ухналева решила иначе. В пользу студента сыграли положительные характеристики по месту учебы.
А 10 декабря член Совета по развитию гражданского общества и правам человека Николай Сванидзе попросил Владимира Путина ознакомиться с речью осужденного.
"Пока это сделано не было. Безусловно, мы предложим главе государства ознакомиться", - сказал представитель Кремля.
ИСТОЧНИК KP.RU