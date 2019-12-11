Песков: Путину предложат ознакомиться с речью Егора Жукова

СЕГОДНЯ 13:56 2019-12-11T14:17:58+03:00

Студент Егор Жуков во время рассмотрения дела в Кунцевском суде РФ. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Студента ВШЭ осудили на три года условно за призывы к экстремизму

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Президент РФ Владимир Путин пока не ознакомился с "последним словом" студента Высшей школы экономики Егора Жукова, который был осужден на три года условно за призывы к экстремизму, однако в ближайшее время главе государства предложат прочитать текст выступления. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Сайт kp.ru писал, что прокурор требовал приговорить Жукова к четырем годам реального заключения, но судья Светлана Ухналева решила иначе. В пользу студента сыграли положительные характеристики по месту учебы.

А 10 декабря член Совета по развитию гражданского общества и правам человека Николай Сванидзе попросил Владимира Путина ознакомиться с речью осужденного.

"Пока это сделано не было. Безусловно, мы предложим главе государства ознакомиться", - сказал представитель Кремля.

ИСТОЧНИК KP.RU