В Сенате США рассмотрят вопрос признания России "спонсором терроризма"

СЕГОДНЯ 00:35 2019-12-12T00:35:08+03:00

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В США комитет по иностранным делам Сената одобрил законопроект, согласно которому госсекретарь рассмотрит вопрос о том, является ли РФ "спонсором терроризма". На повестке будет и тема вооруженных формирований на востоке Украины, американскому госсекретарю предстоит определить, нужно ли объявлять их иностранными террористическими организациями или нет.

Как сообщила ТАСС директор по связям с общественностью и прессой комитета Сюзанна Рэсс, после голосования в комитете законопроект будет рассматриваться Сенатом полного состава.

На данный момент в список стран - спонсоров терроризма, по мнению Вашингтона, входят Иран, КНДР, Сирия и Судан. За заключения торговых сделок с этими странами государства или их граждане могут попасть под санкции Штатов.

Отметим, что это далеко не первое обвинение со стороны Вашингтона, которое никак не подкрепляется фактами. Так, сайт kp.ru писал, что ранее США обвинили Россию и Китай в «подрыве международного порядка» - якобы Москва и Пекин «эксплуатируют преимущества» сложившейся мировой системы. Более того, Вашингтон и до этого обвинял Россию в попытках встать на пути Украины в ее стремлении к Западу и светлому будущему. Президент России Владимир Путин ранее неоднократно говорил о готовности к диалогу с США. При этом он всегда подчеркивал, что налаживание отношений между странами зависит, прежде всего, от Вашингтона.

ИСТОЧНИК KP.RU