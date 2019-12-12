МИД России вызвал посла Германии в ответ на высылку дипломатов
Гезе Андреасу фон Гайру объявят о мерах, принятых в связи со случившимся
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Министерство иностранных дел РФ вызвало "на ковер" посла Германии в Москве Гезу Андреаса фон Гайра. Главе дипмиссии объявят о мерах, принятых в ответ на высылку российских дипломатов из ФРГ.
Сайт kp.ru писал, что двух сотрудников посольства РФ в Берлине объявили персонами нон-грата. Причиной стало "недостаточно активное" участие Москвы в расследовании убийства грузинского боевика в столице Германии летом этого года.
Власти Германии вышлют двоих сотрудников посольства России.
Новость дополняется.
ИСТОЧНИК KP.RU