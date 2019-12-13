2019-12-13T20:52:50+03:00
Спорт

WADA не лишит Россию права на проведение Евро-2020

Исполком антидопингового агентства запретил организацию лишь международных турниров
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Россия не потеряет право на проведение матчей ЧЕ-2020 по футболуРоссия не потеряет право на проведение матчей ЧЕ-2020 по футболуФото: REUTERS
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Россия сможет принять у себя Чемпионат Европы по футболу в 2020 году, несмотря на санкции, наложенные исполкомом Всемирного антидопингового агентства.

Глава комитета WADA по соответствию Джонатан Тейлор пояснил, что у страны отобрали возможность проводить лишь международные турниры, такие как Чемпионат мира и Олимпиада. И называть это наказание слишком "мягким" неприемлемо, считает представитель агентства.

"Сейчас идут споры, будто мы должны были пойти дальше и лишить Россию Евро-2020. Вы также должны помнить, что у нас должна быть одна граница для всех: да, в футболе чемпионат Европы - это важное соревнование, но в других видах спорта европейские первенства не имеют такого важного значения", - цитирует ТАСС Тейлора.

Он подчеркнул, что WADA провело черту там, где нужно.

Сайт kp.ru писал, что ранее аналогичную позицию по этому вопросу высказали генеральный директор оргкомитета российской части Евро-2020 Алексей Сорокин и министр спорта РФ Павел Колобков.

ВАДА лишило Россию права участвовать в крупных международных турнирах на четыре года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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