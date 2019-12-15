В США намерены объявить о выводе трети своих военных из Афганистана

СЕГОДНЯ 01:49 2019-12-15T01:56:43+03:00

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Дональд Трамп намерен вывести треть своих военных из Афганистана. Об этом со ссылкой на бывших и нынешних чиновников из администрации президента США сообщает телеканал NBC News. Речь идет о 8000-9000 американских военных. Всего в Афганистане по данным издания находится около 13 000 солдат США.

Объявление должны сделать уже в начале следующей недели.

Ранее в Белом доме заявляли, что выведут свои войска только вместе с аналогичными действиями других стран НАТО.

28 ноября Дональд Трамп неожиданно выехал в Афганистан. Формально он пообщался там с солдатами и подарил им индейку в честь Дня благодарения. Позже американский лидер сообщил о сделке с Талибаном (запрещенная в России организация), но только при условии полного прекращения огня.

- Специальный представитель по примирению в Афганистане Залмай Халилзад возобновил дипломатические переговоры с талибами , которые были сорваны в сентябре, - сообщает NBC News.

В сентябре переговоры отменили по инициативе Трампа.

ИСТОЧНИК KP.RU