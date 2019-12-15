Песков: Киев не высказывал никаких инициатив по возвращению миротворцев ООН в Донбасс

СЕГОДНЯ 07:56 2019-12-15T07:56:12+03:00

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Киев формально не высказывал никаких инициатив о возвращении миротворцев ООН в неподконтрольные Украине районы Донбасса. Так пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал ранее сделанной заявление министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко.

«Пока формально никаких новых инициатив не высказывалось», - передает ТАСС слова представителя Кремля.

Как писал сайт kp.ru, 14 декабря глава МИД Украины заявил, что Киев может вернуть миротворцев ООН в Донбасс, если поймет, что в рамках минских соглашений «ничего говорить нельзя», а Россия «упирается по каждому пункту». Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что может «переписать» Минские соглашения, а именно - пункт о контроле границ, кроме того лидер незалежной внес на рассмотрение в Раду поправки в конституцию о децентрализации власти, которые противоречит пункту об особом статусе Донбасса, предусмотренным «Минском».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/748724" frameborder="0"></iframe> Лидеры «нормандской четверки» перед началом пресс-конференции по итогам встречи в Париже.Дмитрий СМИРНОВ

ИСТОЧНИК KP.RU