В Польше рассказали о последствиях представления России в качестве врага

СЕГОДНЯ 08:11 2019-12-15T08:11:14+03:00

Глава канцелярии польского президента заявил, что Варшава не будет настаивать на антагонизме с Москвой

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Польша может стать жертвой антагонизма с Россией. Так глава канцелярии польского лидера Кшиштоф Щерский прокомментировал заявление президента республики Анджея Дуды о том, что Варшава не считает Москву врагом НАТО.

«Как страна, которая соседствует с Россией, мы никогда не будем настаивать на антагонизме в отношениях западных стран с Россией, потому что тогда мы можем стать жертвой этой враждебности», - сказал он в интервью Reuters.

Напомним, ранее с 3 по 4 декабря в Великобритании проходил саммит НАТО, по итогам которого альянс внес в свою декларацию пункт о «российской угрозе». Однако польский лидер заявил, что не считает Россию врагом. Такую же точку зрения высказал президент Франции Эммануэль Макрон, хотя и признал, что не по всем вопросам страны Европы согласны с Москвой.

ИСТОЧНИК KP.RU