2019-12-15T08:11:14+03:00
Политика

В Польше рассказали о последствиях представления России в качестве врага

Глава канцелярии польского президента заявил, что Варшава не будет настаивать на антагонизме с Москвой
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
В Польше рассказали о последствиях представления России в качестве врагаВ Польше рассказали о последствиях представления России в качестве врагаФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Польша может стать жертвой антагонизма с Россией. Так глава канцелярии польского лидера Кшиштоф Щерский прокомментировал заявление президента республики Анджея Дуды о том, что Варшава не считает Москву врагом НАТО.

«Как страна, которая соседствует с Россией, мы никогда не будем настаивать на антагонизме в отношениях западных стран с Россией, потому что тогда мы можем стать жертвой этой враждебности», - сказал он в интервью Reuters.

Напомним, ранее с 3 по 4 декабря в Великобритании проходил саммит НАТО, по итогам которого альянс внес в свою декларацию пункт о «российской угрозе». Однако польский лидер заявил, что не считает Россию врагом. Такую же точку зрения высказал президент Франции Эммануэль Макрон, хотя и признал, что не по всем вопросам страны Европы согласны с Москвой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Польше рассказали о последствиях представления России в качестве врага
Песков: Киев не высказывал никаких инициатив по возвращению миротворцев ООН в Донбасс
Компартия Японии считает, что Токио должен «заполучить» все Курильские острова
В список самых странных рождественских подарков в США вошел свитер с изображением Трампа с «живым» париком
Россияне стали чаще покупать дорогие телефоны
Американский генерал заявил о новой ракете, которая якобы «способна преодолеть» российскую ПВО
Россияне стали чаще оплачивать свои корпоративы
В Боливии собираются выписать ордер на арест беглого президента Эво Моралеса
Reuters: В Бейруте протестующие пытались прорваться в парламент, пострадали 50 человек
В Калифорнии предложили убрать бездомных с улицы на круизные корабли
Клиенты не верят в смерть основателя криптобиржи и требуют эксгумации
Поклонник Гарри Поттера сбил с толку пользователей сети трюком с полетом на метле
Мэр Версаля борется с рекламой, где название города упоминают семь раз за 40 секунд
В Венесуэле оппозиция планировала устроить теракт 15 декабря
Премьер Франции возложил ответственность за срыв празднования Рождества на протестующих
Партию «Яблоко» возглавил Николай Рыбаков
Около 30 процентов персональных данных россиян слили в Сеть сисадмины
В США намерены объявить о выводе трети своих военных из Афганистана
Выбрана главная новогодняя елка России: в 2019 году в Кремле установят 90-летнее дерево
Посетитель торгового центра в Джорджии был ранен из пистолета
В США завезли рождественские елки, от которых весь дом заполняется богомолами
В США вводят санкции против ключевого ядерного объекта Ирана