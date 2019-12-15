В Польше рассказали о последствиях представления России в качестве врага
Польша может стать жертвой антагонизма с Россией. Так глава канцелярии польского лидера Кшиштоф Щерский прокомментировал заявление президента республики Анджея Дуды о том, что Варшава не считает Москву врагом НАТО.
«Как страна, которая соседствует с Россией, мы никогда не будем настаивать на антагонизме в отношениях западных стран с Россией, потому что тогда мы можем стать жертвой этой враждебности», - сказал он в интервью Reuters.
Напомним, ранее с 3 по 4 декабря в Великобритании проходил саммит НАТО, по итогам которого альянс внес в свою декларацию пункт о «российской угрозе». Однако польский лидер заявил, что не считает Россию врагом. Такую же точку зрения высказал президент Франции Эммануэль Макрон, хотя и признал, что не по всем вопросам страны Европы согласны с Москвой.
ИСТОЧНИК KP.RU