Эрдоган подтвердил намерение выгнать военных США с базы Инджирлик
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил сказанное ранее министром иностранных дел республики Мевлютом Чавушоглу о том, что американцев могут выгнать с военной авиабазы Инджирлик, если Вашингтон решит ввести санкции в отношении Анкары за покупку российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
Соответствующее заявление было сделано главой государства в воскресенье, 15 декабря, в эфире телеканала A Haber.
"У нас есть право на принятие такого решения. Когда придет время, мы просто возьмем и закроем базу Инджирлик [для американцев]. Если нужно будет, закроем и Куреджик", - сказал президент.
Он подчеркнул, что такие меры возможны на условиях взаимности - как США с Турцией, так и она с ними.
Тем временем, Вашингтон, похоже, не намерен отказываться от планов по введению санкций. Сайт kp.ru писал, что они уже заложены в оборонный бюджет на 2020 год.
Семь С-400 доставлены в Турцию.
ИСТОЧНИК KP.RU