2019-12-15T22:38:01+03:00
Политика

Эрдоган подтвердил намерение выгнать военных США с базы Инджирлик

Военный объект будет закрыт для американцев, если Вашингтон введет санкции против Анкары
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент Турции Реджеп Тайип ЭрдоганПрезидент Турции Реджеп Тайип ЭрдоганФото: REUTERS
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил сказанное ранее министром иностранных дел республики Мевлютом Чавушоглу о том, что американцев могут выгнать с военной авиабазы Инджирлик, если Вашингтон решит ввести санкции в отношении Анкары за покупку российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

Соответствующее заявление было сделано главой государства в воскресенье, 15 декабря, в эфире телеканала A Haber.

"У нас есть право на принятие такого решения. Когда придет время, мы просто возьмем и закроем базу Инджирлик [для американцев]. Если нужно будет, закроем и Куреджик", - сказал президент.

Он подчеркнул, что такие меры возможны на условиях взаимности - как США с Турцией, так и она с ними.

Тем временем, Вашингтон, похоже, не намерен отказываться от планов по введению санкций. Сайт kp.ru писал, что они уже заложены в оборонный бюджет на 2020 год.

Семь С-400 доставлены в Турцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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