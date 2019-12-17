2019-12-17T07:53:02+03:00
Происшествия

Экс-директор столичного филиала банка "Югра" вышла из СИЗО

Нина Чернова является фигурантом дела о хищении 7,5 млрд рублей
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В сентябре 2018 года Арбитражный суд Москвы признал банк "Югра" банкротом. ФОТО Антон Подгайко ТАССВ сентябре 2018 года Арбитражный суд Москвы признал банк "Югра" банкротом. ФОТО Антон Подгайко ТАСС
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Московский городской суд изменил меру пресечения в отношении бывшего директора столичного филиала банка "Югра" Нины Черновой, которая является фигурантом уголовного дела о хищении 7,5 млрд рублей. В совершении этого преступления обвиняют некогда главного акционера банка Алексея Хотина.

"Мосгорсуд изменил Черновой меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест с установленным ранее судом первой инстанции сроком до 14 февраля", - цитирует ТАСС представителя суда.

До настоящего момента экс-глава филиала провела в СИЗО почти полгода.

Напомним, что банк "Югра" лишили лицензии еще в 2017 году. На тот момент акционеру Алексею Хотину принадлежало 52,5% ценных бумаг учреждения. В сентябре 2018-го суд признал банк банкротом - "дыра" в капитале составила 143 миллиарда рублей.

Сайт kp.ru писал, что в апреле этого года Хотина задержали и поместили под домашний арест. Срок предварительного следствия установлен до 18 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Экс-директор столичного филиала банка "Югра" вышла из СИЗО
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