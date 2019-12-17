2019-12-17T18:15:06+03:00
Политика

На акциях протеста возле Рады пострадали 17 полицейских

Двое правоохранителей находятся в больнице
Елена ГИЛЬМАНОВА
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На акциях протеста возле Рады пострадали 17 полицейскихНа акциях протеста возле Рады пострадали 17 полицейскихФото: REUTERS
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В ходе беспорядков возле здания Верховной Рады в Киеве пострадали по меньшей мере 17 полицейских, двое из которых находятся в больницы. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк.

- Полиция действовала в рамках своих полномочий. На данный момент у нас 17 пострадавших правоохранителей, двое из которых находятся в медицинских заведениях. Я думаю, что эта цифра может еще поменяться, - сказал советник главы украинского МВД.

Шкиряк добавил, что в результате столкновений было задержано 36 протестующих. В Управления государственной охраны сообщили, что все входы в здание Верховной рады были заблокированы.

Напомним, несколько тысяч человек пришли на акцию к зданию парламента. Они выступают против упрощения систему растаможивания машин из стран Евросоюза и так называемой земельной реформе, которая позволит продавать сельскохозяйственные земли иностранным гражданам.

Как сообщал сайт kp.ru, некоторые активисты применили перцовый газ. Изначально в пресс-службы киевской полиции сообщали о четырех пострадавших правоохранителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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