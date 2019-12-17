2019-12-17T19:17:28+03:00
Экономика

Оператор «Северного потока-2» планирует завершить проект в течение нескольких месяцев

Ранее появилась информация о том, что трубопровод могут достроить за один месяц
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Оператор «Северного потока-2» планирует завершить проект в течение нескольких месяцевОператор «Северного потока-2» планирует завершить проект в течение нескольких месяцевФото: REUTERS
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Компания Nord stream 2, которая занимается реализацией проекта «Северный поток-2», сообщила, что строительство газопровода планируется завершить в течение нескольких месяцев.

Таким образом в компании прокомментировали сообщение BILD о том, что немецкое правительство рассчитывают на завершение проекта в течение 30 дней.

«Без комментариев. Мы не намерены спекулировать на данную тему (...) мы планируем завершить проект "Северный поток"-2 в течение нескольких месяцев», - передают РИА Новости заявление пресс-службы Nord Stream 2.

Напомним, Киев и Вашингтон до сих пор пытаются помешать введению трубопровода в эксплуатацию, поскольку он якобы угрожает нацбезопасности европейских стран.

Как сообщал сайт kp.ru, 15 декабря, Nord stream 2 запросил у Берлина разрешение на прокладку труб, которые будут проходить у берегов Германии. На следующий день проект обсудили российский президент Владимир Путин и немецкий канцлер Ангела Меркель.

ИСТОЧНИК KP.RU

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