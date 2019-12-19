2019-12-19T01:06:56+03:00
Общество

«Люди бьются за металл»: Ирина Роднина прокомментировала громкие скандалы в фигурном катании

Легендарная фигуристка в эфире Радио «КП» рассказала, что думает о конфликтах спортсменов и их фанатов, а также о решении Загитовой приостановить карьеру
Саша ПЯТНИЦКАЯРадио «Комсомольская правда»
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Ирина Роднина – легендарная фигуристка, трёхкратная олимпийская чемпионка и десятикратная чемпионка мираИрина Роднина – легендарная фигуристка, трёхкратная олимпийская чемпионка и десятикратная чемпионка мираФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Легендарная советская фигуристка, трехкратная олимпийская чемпионка и десятикратная чемпионка мира Ирина Роднина в эфире Радио «Комсомольская правда» (97,2FM) поделилась своим мнением о громких скандалах в современном фигурном катании.

«Мне кажется, нашему поколению больше повезло, потому что у нас не было Интернета, и у нас были более миролюбивые и уважительные болельщики», - отметила она.

«Еще Пьер де Кубертен сказал, что профессиональный спорт станет самым главным врагом олимпийского движения. И вот мы с этим столкнулись. Люди бьются за металл», - сказала прославленная спортсменка.

Ирина Роднина говорит, что раньше агрессивно вели себя только футбольные фанаты, а теперь уже и любители фигурного катания ведут себя не лучше.

«Я буквально два дня назад прочитала, что фанаты Медведевой хотели встретиться с фанатами Загитовой и чуть не дошло до драки. Знаете, раньше это были фанаты футбола. А мы в фигурном катании всегда имели другую публику. Да, были те, кто любил одних или других, но это не выражалось в такой агрессивной форме», - подчеркнула чемпионка.

Отвечая на вопрос о решении Алины Загитовой приостановить свою спортивную карьеру, Ирина Роднина призвала не «бежать впереди паровоза».

«Я ничего не хочу рассчитывать. Это она сама со своим тренерским штабом и своими родителями будет взвешивать свои возможности. Почему нам все время нужно бежать впереди паровоза. Это ее право, это ее жизнь и это ее решение», - сказала она.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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