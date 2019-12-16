2019-12-16T15:16:58+03:00
Спорт

Превратили красивый вид спорта в бабские разборки

Вы видели, что творится в фигурном катании?
Андрей ВДОВИН@av_esqспортивный обозреватель
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На ютуб-канале Елизаветы Туктамышевой появилось видео, оскорбительное для Евгении МедведевойНа ютуб-канале Елизаветы Туктамышевой появилось видео, оскорбительное для Евгении МедведевойФото: ТАСС
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Заслуженные тренеры и звезды фигурного катания с мировыми именами лаются друг с другом. И это еще далеко не все. За скандалом Тутберидзе-Плющенко-Тарасова полыхает пожар поменьше – Туктамышева-Медведева. И все это непросто так: вся атмосфера в фигурном катании пропитана ненавистью настолько, что должно было полыхнуть как следует.

Если совсем коротко про скандал Лизы и Жени. На ютуб-канале Елизаветы Туктамышевой появилось видео, оскорбительное для Евгении Медведевой и всегда поддерживавшей ее Татьяны Тарасовой. Лиза вскоре эмоционально объяснила: канал оказался под контролем ее бывшего агента, с которым фигуристка давно разорвала отношения. Но слова Туктамышевой – это как одинокий огнетушитель на пожаре пятой категории сложности. Огонь ненависти уже охватил ту часть мира фигурного катания, которую чудом не затронул уход Загитовой.

«Да заткните ее хоть кто-нибудь», - разрывались комментарии под расползавшимся видео. И это было одно из самых корректных высказываний.

Евгения Медведева приняла объяснения Лизы, и поддержала Тукатмышеву. Но сделал тоже максимально странно. «Всем умникам, которые наезжают на Лизу, лучше бы закрыть пищалку», - написала Медведева.

Где-то в параллельном скандале Евгения Плющенко обвиняли в перекупке Загитовой, сам Плющенко жестким чем-то-там-метом проходил по Тутберидзе, а Татьяна Анатольевна Тарасова посылала всех вместе взятых.

И от фигурного катания в этот момент захотелось быть еще дальше.

Вы удивлены? Если – да, то значит вы давно не читали комментарии болельщиков под новостями фигурного катания. Там война и немцы. Там ад и Израиль. Там творится такое, что даже разжиревшие на противостоянии Украина-Россия тролли удавились бы от зависти. Там фанаты Загитовой бьются против фанатов Медведевой, не жалея сленговых выражений. Там то закапывают, то откапывают Туктамышеву, приплетают Липницкую, Сотникову и время от времени обвиняют Слуцкую в смертных грехах. Попутно ищут интриги, заговоры и подкупы.

Без такта, без аргументов, без всякой жалости друг к другу.

И знаете, что самое неприятное. Что большинство этих фанатов – дамы. Нет, на форумах футбольных болельщиков бывает иногда жестче. Но намного реже.

Так красивый вид спорта, где вроде бы стоит обсуждать музыку, программы, костюмы, хореографию, превратился в поле битвы. Где прежде всего выплескивают свое раздражение.

Говорят, скандалы продвигают спорт. Говорят, накал страстей вокруг противостояния Медведева-Загитова, а скорее Медведева-Тутберидзе, вознесло фигурное катание в топ разных рейтингов популярности. Может быть. Но, кажется, еще чуть-чуть и те, кто хочет видеть в фигурном катании искусство, повторят вслед за Татьяной Анатольевной: «Идите к чертовой матери все вместе взятые».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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