2019-12-19T07:58:40+03:00
Происшествия

В Японии экстренно сел пассажирский самолет с загоревшимся двигателем

На борту лайнера находились 278 человек, никто из них не пострадал
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Пассажирский Boeing-767 японской авиакомпании All Nippon Airways (ANA)Пассажирский Boeing-767 японской авиакомпании All Nippon Airways (ANA)Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Утром в четверг, 19 декабря, в аэропорту города Фукуока, расположенном на юго-западном японском острове Кюсю, совершил экстренную посадку пассажирский самолет авиакомпании All Nippon Airways (ANA) с горящим двигателем, передает агентство Kyodo.

По его данным, Boeing-767 вылетел из Фукуоки в Токио, где должен был приземлиться в столичном аэропорту Ханэда. Однако через некоторое время командир экипажа сообщил, что в правом двигателе самолета вспыхнул огонь, поэтому он принял решение вернуться в аэропорт вылета.

К счастью, вынужденная посадка прошла благополучно. В тот момент на борту лайнера находились 278 человек, никто из них не пострадал. Причины возгорания выясняются.

Стоит отметить, что сайт kp.ru неоднократно писал о подобных инцидентах. Например, в сентябре самолет индийской авиакомпании IndiGо тоже вернулся в аэропорт вылета с горящим двигателем. На борту тогда находилось 180 пассажиров, в том числе министр туризма Гоа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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