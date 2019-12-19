Китай на год освободит от дополнительных пошлин некоторые товары из США

СЕГОДНЯ 09:49 2019-12-19T09:49:10+03:00

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С 26 декабря Пекин на один год освободит от дополнительных пошлин в размере 10% и 5% шесть наименований товаров из Соединённых Штатов. Об этом сообщили в Комитете по тарифам и сборам при Госсовете Китая.

«С одобрения Государственного совета комитет по тарифам и сборам завершил рассмотрение первой партии второго списка товаров, которые будут исключены из первой серии дополнительных пошлин в отношении американских товаров. Она вступит в силу 26 декабря 2019 года и будет действовать до 25 декабря 2020 года», говорится в заявлении Госсовета КНР.

Напомним, ранее Китай временно отложил запланированное на 15 декабря введение дополнительных пошлин на американские товары в размере 10% и 5%. Незадолго до этого американский президент Дональд Трамп заявил, что США не намерены вводить новые пошлины на товары из КНР и сообщил о торговом перемирие в рамках первой фазы сделки между Пекином и Вашингтоном.

ИСТОЧНИК KP.RU