2019-12-19T11:51:18+03:00
Политика

Депутаты Рады подрались во время обсуждения закона о продаже земли

Заседание комитета по аграрной политике было сорвано [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Заседание было закрыто досрочноЗаседание было закрыто досрочноФото: скриншот с видео
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Депутаты Верховной Рады сорвали заседание комитета Верховной рады по аграрной и земельной политике. Парламентарий от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива устроил драку с членом партии "Слуга народа" Андреем Мотовиловцем.

Нардепы обсуждали поправки к скандальному законопроекту о рынке земли. Заседание затянулось и уже поздно вечером в среду, 18 декабря, депутаты "Оппозиционной платформы — За жизнь" предложили установить крайний срок рассмотрения поправок к документу до 19 декабря, включительно.

Инициатива не нашла поддержки в ходе голосования. Тогда ее авторы вместе с парламентариями из "Батькивщины" с криками "позор" стали требовать завершения заседания.

Пока депутаты толкались около председательского стола, между Кивой и Матовиловцем возник конфликт. Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, тем временем, взяла документы со стала и начала разбрасывать их по залу. Сначала заседание хотели просто приостановить, но в итоге оно было досрочно закрыто, передает "Укринформ".

Сайт kp.ru писал, что закон о продаже земли предусматривает снятие моратория, который действовал на Украине более 14 лет. Иностранные фирмы и местные олигархи смогут покупать сельскохозяйственные участки. Многих жителей страны такое решение не устроило.

Драка депутатов Рады сорвала заседание аграрного комитета .

ИСТОЧНИК KP.RU

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