2019-12-19T19:35:16+03:00
Происшествия

В перестрелке у здания ФСБ в Москве погибли два человека

По предварительным данным, один из них - сотрудник ДПС [видео]
Мария ИГНАТЬЕВА
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В перестрелке у здания ФСБ в Москве погиб как минимум один человекВ перестрелке у здания ФСБ в Москве погиб как минимум один человекФото: Кадр видео
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В Москве после стрельбы в приемной ФСБ на Лубянке погибли два человека. Согласно официальным данным, речь идет о полицейском - сотруднике ДПС.

Как сообщают "Известия" со ссылкой на собственного источника, стрельба велась тремя людьми. Отмечается, что злоумышленники открыли огонь в здании, где располагается ФСБ, а затем выбежали на улицу и забаррикадировались в соседнем здании. По предварительным данным, стрельба велась из автомата или карабина "Сайга".

На месте происшествия продолжают работать сотрудники экстренных служб. Ранее они эвакуировали прохожих. В настоящее время перекрыты подъезды к зданию и близлежащие улицы. Двоих пострадавших с места происшествия забрали медики, случайно проезжавшие мимо.

Напомним, сайт kp.ru публиковал ранее видео, которое сняли очевидцы произошедшего. Они спрятались от стрелков в кафе и наблюдают за происходящим через окна.

Cтрельба возле здания ФСБ в Москве. Прямая трансляция .Возле здания ФСБ на Лубянке произошла стрельба. Есть раненые и погибшие. На месте ЧП работает спецназ

ИСТОЧНИК KP.RU

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