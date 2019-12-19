Путина проинформировали о стрельбе на Лубянке
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что главе государства доложили о стрельбе на Лубянке в Москвк.
- Разумеется, президенту доложено, - цитирует представителя Кремля ТАСС.
Стрельбу, по предварительным данным, устроили три человека. Сообщалось, что сначала они открыли огонь из автомата или карабина "Сайга" в приемной ФСБ на Лубянке, а затем выбежали на улицу и забаррикадировались в соседнем здании.
Сотрудники экстренных служб эвакуировали людей с прилегающей территории и оцепили ее, а затем приступили к штурму. На данный момент известно, что стрелка удалось нейтрализовать. Его личность сейчас устанавливается. На месте происшествия работают взрывники.
В результате перестрелки погибли двое, еще три человека получили ранения. Их госпитализировали на карете скорой помощи, которая случайно проезжала мимо. О характере их травм и состоянии дополнительной информации не приводится.
Перестрелка у здания ФСБ на Лубянке в Москве.Вечером в четверг 19 декабря у здания ФСБ неизвестный открыл огонь из автомата
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ИСТОЧНИК KP.RU
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