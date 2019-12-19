2019-12-19T19:49:58+03:00
Происшествия

Путина проинформировали о стрельбе на Лубянке

Пострадали три человека, еще двое погибли [видео]
Мария ИГНАТЬЕВА
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Путина проинформировали о стрельбе на ЛубянкеПутина проинформировали о стрельбе на ЛубянкеФото: Александр БОЙКО
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что главе государства доложили о стрельбе на Лубянке в Москвк.

- Разумеется, президенту доложено, - цитирует представителя Кремля ТАСС.

Стрельбу, по предварительным данным, устроили три человека. Сообщалось, что сначала они открыли огонь из автомата или карабина "Сайга" в приемной ФСБ на Лубянке, а затем выбежали на улицу и забаррикадировались в соседнем здании.

Сотрудники экстренных служб эвакуировали людей с прилегающей территории и оцепили ее, а затем приступили к штурму. На данный момент известно, что стрелка удалось нейтрализовать. Его личность сейчас устанавливается. На месте происшествия работают взрывники.

В результате перестрелки погибли двое, еще три человека получили ранения. Их госпитализировали на карете скорой помощи, которая случайно проезжала мимо. О характере их травм и состоянии дополнительной информации не приводится.

Перестрелка у здания ФСБ на Лубянке в Москве.Вечером в четверг 19 декабря у здания ФСБ неизвестный открыл огонь из автомата

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ИСТОЧНИК KP.RU

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