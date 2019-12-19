На Лубянку прибывают взрывотехники
После ликвидации злоумышленников, устроивших стрельбу на Лубянке, к зданию ФСБ прибывают взрывотехники. Напомним, неизвестный с автоматом открыл огонь вечером 19 декабря. Он успел ранить несколько человек и забаррикадировался в здании, откуда вел огонь. Силовики оцепили территорию и эвакуировали на безопасное расстояние людей.
К зданию ФСБ прибыл спецназ, сотрудникам которого удалось зайти в здание, где скрывался злоумышленник, и нейтрализовать стрелка. Его личность устанавливается. Стрелявший не выдвигал никаких требований, на переговоры не шел. О его мотивах ничего не известно.
В Москве из-а этого ЧП ввели план "Сирена". После ликвидации стрелка заявили о снятии спецрежима. Движение автомобилей в целях безопасности перекрыли на Большой Лубянке.
В результате ЧП погибли два человека, еще двое были ранены. Пострадавших забрала проезжавшая мимо "скорая".
Кадры из видео очевидца стрельбы, снятого в кафе в центре Москвы.
ИСТОЧНИК KP.RU
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