На Лубянку прибывают взрывотехники

СЕГОДНЯ 19:30 2019-12-19T19:35:16+03:00

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После ликвидации злоумышленников, устроивших стрельбу на Лубянке, к зданию ФСБ прибывают взрывотехники. Напомним, неизвестный с автоматом открыл огонь вечером 19 декабря. Он успел ранить несколько человек и забаррикадировался в здании, откуда вел огонь. Силовики оцепили территорию и эвакуировали на безопасное расстояние людей.

К зданию ФСБ прибыл спецназ, сотрудникам которого удалось зайти в здание, где скрывался злоумышленник, и нейтрализовать стрелка. Его личность устанавливается. Стрелявший не выдвигал никаких требований, на переговоры не шел. О его мотивах ничего не известно.

В Москве из-а этого ЧП ввели план "Сирена". После ликвидации стрелка заявили о снятии спецрежима. Движение автомобилей в целях безопасности перекрыли на Большой Лубянке.

В результате ЧП погибли два человека, еще двое были ранены. Пострадавших забрала проезжавшая мимо "скорая".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/750666" frameborder="0"></iframe> Кадры из видео очевидца стрельбы, снятого в кафе в центре Москвы.

ИСТОЧНИК KP.RU