Очевидцев перестрелки на Лубянке, прятавшиеся в кафе, выпустили за полицейский кардон

СЕГОДНЯ 20:39 2019-12-19T20:39:08+03:00

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Очевидцы перестрелки у здания ФСБ на улице Большая Лубянка в Москве рассказали, как прятались в подсобке. Люди почти два часа просидели в кафе, которое находится внутри оцепленного района. За полицейский кордон они смогли выйти лишь недавно.

- Когда началась стрельба, сотрудники кафе спрятали нас в подсобку, - рассказывает одна из очевидцев Мария. - Нет, полицейские в кафе не входили, нам никто не говорил, куда бежать, как себя вести. Мы не сразу поняли, что это стрельба. Сидели долго. А сейчас сотрудники кафе вывели нас через черный вход.

Девушка отметила, что сотрудники заведения вели себя профессионально. Во время эвакуации, по ее словам, не было никакой паники.

Как писал сайт kp.ru 19 декабря около 18:10 трое человек вошли в здание ФСБ и устроили стрельбу в приемной. Двое были нейтрализованы сразу, третий сумел выбежать на улицу. По предварительной информации, он забаррикадировался в соседнем здании. Силовики все же нейтрализовали и его. Сообщается о двух пострадавших. ФСБ подтвердили смерть одного из силовиков. Президенту России Владимиру Путину сообщили о случившемся. Следственный комитет по данному факту уже возбудил уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU