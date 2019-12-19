Подозреваемый в стрельбе на Лубянке нейтрализован

СЕГОДНЯ 19:13 2019-12-19T19:35:16+03:00

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Неизвестный, который открыл огонь 19 декабря у здания ФСБ нейтрализован. Об этом сообщает ЦОС ФСБ. По предварительным данным нападавших было несколько. Личность одного из злоумышленников устанавливается.

Напомним, вечером в четверг у здания ФСБ на ЛУбянке раздались выстрелы. Неизвестный зашел в здание и стал вести оттуда огонь. Полицейские оцепили прилегающую территорию и эвакуировали людей. Ранены несколько человек, один из них, сотрудник силовых ведомств, был убит. Проезжавшая мимо "скорая" забрала других пострадавших. Насколько тяжелые ранения они получили, пока не известно.

Стрелявшие не выдвигали никаких требований и отказывались вести переговоры. Их мотивы до конца не известны. Из-за случившегося в Москве ввели план "Сирена". Дорогу на Большой Лубянке перекрыли, автомобилистов попросили искать другие пути объезда.

Сотрудники спецслужб зашли в здание, откуда злоумышленник вел огонь.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/750670" frameborder="0"></iframe> Неизвестный открыл стрельбу на Лубянке.

ИСТОЧНИК KP.RU