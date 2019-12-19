2019-12-19T19:35:16+03:00
Происшествия

Подозреваемый в стрельбе на Лубянке нейтрализован

Мужчина открыл огонь у здания ФСБ
Юлия САЛЬНИКОВА
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Полицейские оцепили территорию и вывели людей на безопасное расстояниеПолицейские оцепили территорию и вывели людей на безопасное расстояниеФото: Кадр видео
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Неизвестный, который открыл огонь 19 декабря у здания ФСБ нейтрализован. Об этом сообщает ЦОС ФСБ. По предварительным данным нападавших было несколько. Личность одного из злоумышленников устанавливается.

Напомним, вечером в четверг у здания ФСБ на ЛУбянке раздались выстрелы. Неизвестный зашел в здание и стал вести оттуда огонь. Полицейские оцепили прилегающую территорию и эвакуировали людей. Ранены несколько человек, один из них, сотрудник силовых ведомств, был убит. Проезжавшая мимо "скорая" забрала других пострадавших. Насколько тяжелые ранения они получили, пока не известно.

Стрелявшие не выдвигали никаких требований и отказывались вести переговоры. Их мотивы до конца не известны. Из-за случившегося в Москве ввели план "Сирена". Дорогу на Большой Лубянке перекрыли, автомобилистов попросили искать другие пути объезда.

Сотрудники спецслужб зашли в здание, откуда злоумышленник вел огонь.

Неизвестный открыл стрельбу на Лубянке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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