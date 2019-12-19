Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту перестрелки на Лубянке в Москве
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту стрельбы у здания ФСБ на улице Большая Лубянка в Москве. Место происшествия оцеплено, там работают сотрудники правоохранительных органов и саперы.
- По факту стрельбы на улице Большая Лубянка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов". Проводятся все необходимые следственные действия, - сообщает пресс-служба СК РФ.
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ИСТОЧНИК KP.RU